広島がリーグ戦再開へ向け先発ローテーションを再編したことが１８日、明らかになった。２３日からの巨人２連戦（マツダ）に玉村、床田の左腕２枚を投入。菊地原１軍チーフ投手コーチは「それだけではないけど、（巨人には）左の方が（相性がいい）というのがある。２人はジャイアンツ戦でいい投球をしているし、うまく入っていける」と意図を説明した。巨人打線は右投手に打率２割３分７厘に対し、左には同２割１分２厘。５戦連