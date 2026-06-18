ＮＨＫ大阪放送局・藤森康江局長の定例会見が１８日、大阪市中央区の同局で行われ、昨年４月から今年３月まで放送されていた同局制作の全国ネットバラエティー「激突メシあがれ」が７月２３日午後７時３０分から特番として復活すると発表した。レギュラー放送時は高瀬耕造、嶋田ココの両アナウンサーが司会を務めていたが、今回はお笑いコンビ「アンタッチャブル」を起用。関係者は「東京に異動して『ＮＨＫのど自慢』（日曜・