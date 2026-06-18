ÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¬18Æü¡¢¡ÖFAST RETAILING¡ßUNHCR¶¦Æ±¥á¥Ç¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²Ï¹çÍ¥¼Â ¡Û1·î¤Ë¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¥­¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤Ç»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤ë?¤ª¼Çµï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤­¤ëÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈUNHCR¤Ï2006Ç¯¤Ë¶¨Æ¯¤ò³«»Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ËUNHCR¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÌø°æÀµ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤¬¥¹¡¼¥À¥ó¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼´íµ¡¤ËÂÐ