韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。少女時代のメンバーと結婚した、韓国俳優のピョン・ヨハンとの熱いハグショットを公開した。【写真】「愛されているねー」ティファニーの夫ピョン・ヨハン＆キム・ジュンハンとの3ショット※8枚目笠松は「何度もハグして何度も帽子の先が当たるからもう反対に被ってまた何回もハグをした