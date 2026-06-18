天鷹酒造株式会社は18日、『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボし、「トウカイテイオー はちみーのおさけ」を6月23日15時より、天鷹酒造公式オンラインショップにて発売することを発表した。【画像】甘そう！アイスにかける！？「はちみーのおさけ」おススメの飲み方「トウカイテイオー はちみーのおさけ」は『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボによる蜂蜜酒。はちみつの優しい甘さと爽やかな香りで、飲めばきっと元気