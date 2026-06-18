テレビ東京の土曜ゴールデン公式インスタグラムが18日までに更新され、20日午後6時半から『温泉タオル集め旅』を放送すると発表した。【写真】「待ってましたあああ!!」大久保佳代子＆川村エミコの入浴ショットなど反響を呼んだ投稿投稿では「みなさま！お待たせいたしました！」と書き出し「雨の日が続き、少し気分も沈みがちなこの季節…そんな気分をリフレッシュしてくれる、とっておきのお知らせです」と伝えた。続けて