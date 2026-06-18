歌手・タレントの中川翔子さんが6月18日、インスタグラムを更新。双子の子どもたちの日常を投稿。また、気分転換にAIを使って金髪にヘアチェンジしたことも報告しています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の愛らしい日常にメロメロ「もうラッコです」ご褒美クレープ満喫で「自分を大事に」投稿によると、中川さんはダイエット中にもかかわらず、ずっと憧れていたクレープを「奇跡的に並ばずに買えた」とのこと。