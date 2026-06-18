メイプル超合金・カズレーザーが16日、相方・安藤なつのインスタグラムに登場。芸人仲間たちと過ごすオフショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー※8枚目安藤は「みんなでセカンド見たり沖縄行ったり手巻き寿司したりした。夏が来ちゃってる感じある」とつづり、三四郎・相田周二、ぱーてぃーちゃん・信子など、気の置けない仲間たちとのプライベート