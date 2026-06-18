俳優の北川景子さんが、「ルーヴル美術館展ルネサンス」記者発表会に登場。北川さんは、展覧会アンバサダーを務めるほか、音声ガイドも担当しています。【写真を見る】【北川景子】「画伯になるんじゃないか」マイブームは夫・DAIGOと娘の絵を額装すること「親バカなんですけど...」と照れ笑いアンバサダー就任について、?若い頃から、絵画を見るのが趣味のうちの一つで、美術館に行くことも多かった。こういう美術の仕事に携わ