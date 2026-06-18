岐阜県大垣市の小学校で、内科検診中の女子児童を盗撮した罪に問われた元教師の男に18日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。大垣市の元小学校教師・岸上涼太被告(33)はおととし、当時勤務していた小学校で、内科検診を受ける女子児童34人などを盗撮したほか、元教え子の少女に性的な画像の送信を要求した罪に問われていました。岐阜地裁は18日、「教員の立場を悪用し、性的欲求に赴くままの犯行は強い非難に値する