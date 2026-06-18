【Amazonプライムデー先行セール】 開催期間：7月7日0時～7月9日23時59分 【Amazonプライムデー】 開催期間：7月10日0時～7月13日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonは、年間最大のショップイベント「プライムデー」で販売予定のAmazonデバイスについて、セール価格を事前公開している。 2025年に登場したAmazonでは