開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、鮭夫氏によるマンガ「ヒトミ先生の保健室」のセールが実施されている。 「ヒトミ先生の保健室」は、優しい瞳と巨乳が魅力のモノアイ養護教諭・ヒトミ先生をヒロインとした作品。彼女のもとには、心と身体に悩みを抱えた生徒たちがやってくる。 現在Kindleストアでは、本作の1巻と19巻が77円のセール価格で販売中。また、20巻では554ポイ