6月18日、茨城ロボッツは、中村功平との2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表した。また、4月1日の試合で負傷した影響により、7月1日付で同選手がインジュアリーリストへ登録されることも併せて明かされている。 山口県出身で現在29歳の中村は、181センチ76キロのポイントガード兼シューティングガード。中央大学を経て2018－19シーズンに特別指定