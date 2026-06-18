6月18日、鹿児島レブナイズは、武藤修平が2025－26シーズンをもって現役を引退することを発表した。 茨城県出身で34歳の武藤は、192センチ95キロのパワーフォワード。県立能代工業高校（現：県立能代科学技術高校）、筑波大学を経て2014年にファイティングイーグルス名古屋へ加入し、その後は福島ファイヤーボンズでもプレー。2021年から鹿児島に在籍し、キャプテンを務めるな