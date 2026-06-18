リプロセルがこの日の取引終了後に、神奈川県に対して「再生医療等製品製造販売業許可」の申請を行ったと発表した。 同申請は、同社が日本における独占的商業化ライセンス契約を保有する脊髄小脳変性症を対象とした再生医療等製品「ステムカイマル」の承認取得後、速やかに自社で販売・出荷できる体制を構築するために、法令上必須となる業許可を取得するもの。なお、同件による業績への影響は現時点では軽微としている。