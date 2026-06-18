フジクラがこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、営業利益を２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）へ、純利益を１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）へ上方修正した。 上期において、情報通信事業で想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェ