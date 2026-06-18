セイコーウオッチは、≪セイコー プレザージュ≫クラシックシリーズより、富岡シルクの美しさから着想を得たダイヤルを採用した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を、7月10日に発売することを発表した。 【画像あり】きめ細やかな富岡シルクを、新規の精緻な型打ち模様で表現 ≪セイコー プレザージュ≫は、セイコーの100年を超える腕時計づくりの伝統を継承し、日本の美