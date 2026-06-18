今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げに踏み切るとの観測が強まっていることから堅調な展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円９０銭～１６１円３０銭。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では多くのＦＯＭＣメンバーが