（台北中央社）行政院院会（閣議）は18日、無人機（ドローン）などの無人アセット（装備品）の国内調達に関する特別条例案を決定した。2031年までに、2100億台湾元（約1兆1000億円）を上限とした予算を投じ、沿岸偵察型、沿岸攻撃型無人機、小型自爆型無人水上艇（USV）を調達する。必要な軍備を国内で開発する「自主国防」の確立と軍の戦力、防衛強靭（きょうじん）性の強化を図る。立法院（国会）では先月、7800億元（約4兆円）