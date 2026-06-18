カッコいいスタイリングのままガソリンエンジン車が追加2024年9月、ジープ初のBEVとしてアベンジャー・フルエレクトリックが日本上陸を果たした。電気自動車でありながらジープらしく、スノー／マッド／サンドといったセレクテレイン（ドライブモード）を設定してオフロード性能を高めたモデルだ。BEVとオフロードは似合わない気がするが、実は親和性は高い。自然環境の豊かな山間で、排気ガスを出さないのだからピッタリである