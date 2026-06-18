のどの痛みや高熱などの症状が出る感染症、咽頭結膜熱、いわゆるプール熱の患者数が６月に入って増加傾向にあります。置賜で警報レベルとなっていて注意が必要です。 【写真を見る】タオルの共用などで感染拡大も…プール熱の患者数が増加傾向置賜で警報レベルに高熱やのどの痛みが特徴（山形） 咽頭結膜熱は子どもに多い感染症で、プールでの接触やタオルの共用で感染が広がることから、プール熱と