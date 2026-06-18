多くのK-POPファンは、ライブチケットの先行抽選に参加したり、会員限定の動画や画像を閲覧したりする目的で有料のファンクラブへと登録する。【写真】「可愛いビキニボディ」は適切？K-POP未成年アイドル“性的消費”問題このほど、該当するファンクラブが定める規約に不適切な条項が存在するとして、韓国の政府機関が改善命令を出した。表面的には、単に「返金ルールの見直し」が行われただけのように捉えられるかもしれない。し