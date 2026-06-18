中国・習近平国家主席の「一帯一路」構想もあって建設された東南アジア高速鉄道が、相次ぎ失敗の様相を呈している。中国側も現地政府も、何を間違えたのか？日本が世界に誇る東海道新幹線の凄みを分析しながら、東南アジアの移動需要、そして中国主導で苦戦する本当の理由に迫る。（ライター前林広樹）そもそも高速鉄道って必要？速いだけでは意味がない！前編記事『インドネシア高速鉄道だけじゃない…東南アジアで次々苦境、