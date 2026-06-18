北中米ワールドカップは、現地６月11日に開幕。７日目の17日に、グループステージで全12グループの第１節を終えた。共催国アメリカのメディア『FOX Sports』の公式アカウントが、各グループの順位表を公開。「どのグループが最も競争が激しいと思いますか？」と投げかける。各国ファンからは以下のような声があがった。 「グループＢとＨが完全なカオス」「統計的に言えば、ＢとＧは完全にオープン」「Ｇは今、誰のもので