データが重要だといわれる昨今。しかし、ホンダの創業者である本田宗一郎は、市場データをほとんど信用していなかったという。では、本田が新しい商品をつくる時、頼りにしたものとは何か。エピソードからひもといてみよう。（記者栗下直也）ホンダの創業者・本田宗一郎が新商品をつくる時に信じたもの「市場ではなく、人を見ろ」ホンダの創業者・本田宗一郎が、生涯にわたって言い続けた言葉である。いまや、わからないこと