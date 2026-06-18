エールディビジのフェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛の去就に現地メディアが言及している。昨夏にベルギーのヘントから加入した渡辺は、加入１年目から最終ラインのレギュラーとしてプレー。シーズンを通して安定したパフォーマンスを披露した。また日本代表としても先日の北中米ワールドカップ・グループF第１節のオランダ戦（２−２）に先発するなど、存在感を高めている。そんななかオランダメディア『Footbal