【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」のMVが公開された。 ■ジャネット・ジャクソン×BE:FIRST、共演の舞台裏を映し出すMV 英語と日本語を織り交ぜたバイリンガルコラボレーションとして制作された「Doesn’t Really Matter (Remix)」は、LINE MUSIC「洋楽Top100」にて堂々の1位を獲得。6月14日にKアリーナ横浜にて開催されたジャネット