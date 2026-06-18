18日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4275枚だった。うちプットの出来高が7759枚と、コールの6516枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の600枚（25円安165円）。コールの出来高トップは8万円の1225枚（46円高92円）だった。 コールプット 出来高前日比