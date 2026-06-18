18日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が136枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは7万円の54枚（3460円）。コールの出来高トップは7万4000円の34枚（2695円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価