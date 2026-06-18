フリービット [東証Ｐ] が6月18日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結営業利益を従来予想の61億円→66.5億円(前の期は58.8億円)に9.0％上方修正し、増益率が3.7％増→13.0％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結営業利益も従来予想の26.3億円→31.8億円(前年同期は28.5億円)に20.9％