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日経平均株価 始値70163.71 高値71398.58 安値70092.94 大引け71053.49(前日比 +1151.24 、 +1.65％ ) 売買高23億4240万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆8691億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は6日続伸、終値で初の7万円台 ２．米イラン正式停戦合意、買い安心感広がる ３．前日FOMC後