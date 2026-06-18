北海道八雲町の国道でトラックと高速バスが正面衝突し、５人が死亡した事故は、発生から３年を迎えました。現場では小中学生らが交通安全を呼びかけました。現場近くの中学校には地元の小中学生や警察官らが集まり、事故現場に向かって黙とうが捧げられました。３年前の６月１８日、八雲町野田生の国道５号でトラックと高速バスが正面衝突し、双方の運転手とバスの乗客３人の合わせて５人が死亡。バスの乗客１２人が重軽傷を負いま