中国メディアの第一財経は16日、開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会について「経済効果はそれほど大きくない？」とする記事を掲載した。記事はまず、米国、カナダ、メキシコの共催による今大会は、出場チームが従来の32から48に拡大し、試合数も64から104に拡大して史上最大規模となることから、開幕前には北米経済をいかに活性化させるかについての予測があちこちで見られ、市場には楽観的なムードが漂っていたと