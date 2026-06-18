グルメ通として知られる元V6の長野博（53）が、17日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）に出演。長年継ぎ足された「秘伝のタレ」の“真実”にコメントした。この日の2時間特番では「関西食の七不思議完全解明」として、長年継ぎ足し続ける「秘伝のタレ」で最古の店を調査。うなぎやおでんの名店では、常連客から「代々受け継がれている心意気を感じる」「江戸時代の味が食べられてうれしい」などの