元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が17日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ポジティブ思考の秘訣について語った。MCの大沢あかねから「本日のキーワード『超ポジティブ思考』。確かに明るいイメージはテレビ見ててもある」と振られ「メンタルはポジティブって感じ？」と質問される一幕があった。「ポジティブになるように対策済みって感じです」と回答。続け