お笑いコンビ・さや香の石井が18日までに自身のXを更新。ゲーム『トモダチコレクション』で作成したキャラクターを披露し、反響が寄せられた。【写真】「誰が誰かわかりますか？」『トモコレ』の「吉本興業株式会社」キャラ石井は、自身のYouTubeチャンネル「さや香石井のがいこつゲーム」で『トモダチコレクション』のプレイ実況をしている。Xでは「僕の島『吉本興業株式会社』では現在46名が生活をしています。 ほぼ恋愛リア