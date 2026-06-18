NHK大阪放送局の藤森康江局長は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見に出席。NHKが放送したサッカーW杯北中米大会の日本代表初戦・オランダ戦で解説した本田圭佑（40）と、実況を担当した大阪放送局所属の小宮山晃義アナウンサー（42）について語った。早朝5時からの試合を「リアルタイムで観てました」と明かした藤森局長。実況と解説が話題となっていることを受け、「2人のコンビネーションが凄くよかった。本田さんの解説