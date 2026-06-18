ドレッシングで知られる食品メーカー・ピエトロは6月19日、大阪府四條畷市のイオンモール四條畷内にレストラン「ピエトロ イオンモール四條畷店」をオープンする。大阪府内では「ピエトロ イオンモール堺北花田店」、「洋麺屋ピエトロ 千里中央店」に次いで3店舗目の出店となる。ピエトロ イオンモール四條畷店※イメージ画像（写真提供：ピエトロ）同店では、オリジナルパスタや人気の「おかわりサラダ」を提供するほか、