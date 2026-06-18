（左から）トヨタ自動車の豊田章男会長、近健太社長トヨタ自動車が17日開いた定時株主総会で、4月に社長に就いた近健太氏の取締役選任案への賛成率が97.46％だったことが18日、分かった。当時社長だった2025年の佐藤恒治氏（現副会長）の賛成率（97.97％）とほぼ同水準だった。豊田章男会長の取締役再任への賛成率は95.97％。認証不正問題が発覚した24年に71.93％に低下した後、25年に96.72％に回復していた。トヨタが18日、