セブン＆アイ・ホールディングスの看板とコンビニ店舗＝昨年7月、東京都新宿区2025年のコンビニの平均客単価が前年比2.4％高い税抜き743.8円となり、過去最高となったことが18日、日本フランチャイズチェーン協会の調べで分かった。食品や飲料、日用品を手軽に買えるコンビニで値上げが進み、消費者の来店1回当たりの買い物負担が増加している実態が裏付けられた。26年は760円を超えて推移する月もあり、通年で初の700円台後半と