昨年１年間に全国の警察が確認した山岳遭難者は３６２３人（前年比２６６人増）に上り、統計が残る１９６１年以降で最多だったことが、警察庁のまとめでわかった。訪日外国人の遭難者が増えているほか、クマに襲われての遭難が前年の３倍になった。発表によると、山岳遭難の件数は３１２２件（同１７６件増）で、２０２３年の３１２６件に次いで過去２番目だった。死者・行方不明者は３３２人（同３２人増）で、負傷者は１４８