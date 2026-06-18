◇W杯北中米大会1次リーグL組イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日米国・ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦で、17日（日本時間18日）にイングランド（FIFAランク4位）がクロアチア（同11位）と対戦。FWハリー・ケーン（Bミュウヘン）が2得点を決めるなど4−2で白星発進を決めた。前半12分にPKで、FWケーンがしっかりと右に決めて先制点を挙げた。同42分には同36分には相手MFバトゥ