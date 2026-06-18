北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループKのウズベキスタン―コロンビア戦がエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われ、コロンビアが3-1で勝利した。ウズベキスタンが歴史的なW杯初得点をあげたこの試合。日本ファンは、そのユニホームに記載された“1文字”に注目していた。初出場となったウズベキスタン。1点をリードされた後半15分には、相手GKが弾いたボールをファイズ