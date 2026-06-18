【Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ】 6月19日 発売予定 価格：77,000円 インフォレンズは、「Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ」を6月19日より発売する。価格は77,000円。 本製品は、「Fallout 3」および「Fallout: New Vegas」に登場する「Pip-Boy 3000」を、1:1スケールで完全再現したウェアラブルレプリカ。 細部まで精巧に作り込まれ美しく仕上げられたダイカスト