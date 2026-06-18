ドジャースの佐々木朗希投手（２４）に試練だ。米老舗スポーツ誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１７日（日本時間１８日）、「ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、佐々木の前回の不振な投球に対し挑戦状を送る」との記事を配信した。佐々木は１９日（同２０日）の本拠地オリオールズ戦に先発。ここまで１２試合に登板し防御率４・７６、３勝４敗の成績。前回登板の１３日（同１４日）のホワイトソックス