阪神は交流戦を6勝12敗の9位で終えた。阪神は交流戦前28勝17敗1分で2位・ヤクルトに0.5ゲーム差の首位に走っていたが、交流戦を終えて2位に後退したものの、首位・巨人と0.5ゲーム差とリーグ連覇を狙える位置につけている。打線は1番・近本光司の不在は痛いが、2番・中野拓夢、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔の打順は固定され、佐藤が打率、本塁打、打点リーグトップ、森下は佐藤と並び本塁打リーグトップタイだ