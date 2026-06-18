主砲不在の快走劇に、最後のピース探しが始まった。ヤンキースのトレード戦略が、期限前の市場で熱を帯びている。アーロン・ジャッジ外野手（３４）が右肋骨の疲労骨折で離脱しながらも、チームは１７日（日本時間１８日）のホワイトソックス戦に１０―５で勝利。４連勝で４５勝２７敗とし、ア・リーグ東地区首位を守った。最大の穴を抱えながら失速どころか加速する名門が、米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）