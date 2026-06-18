【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の、パネル展が全国10店舗にて開催されることが決定。あわせて、先行カット第8弾も公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露◆金川紗耶、“彼女感”溢れるカット公開パネル展は4つのテーマで構成。今回公開の先行カットを含む本誌掲載カットと、パネル展