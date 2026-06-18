どうして「素早く乾かす」ことが大切なの？ そもそも猫は、水に濡れること自体を苦手としています。その不快感を取り除いてあげるためにもドライヤーを使いますが、大きな音や風も、猫にとってはストレスです。 そのため、ドライヤーの時間はできるだけ短くしてあげることが大切です。 「そんなに苦手なら、自然乾燥でも…」と思う飼い主さんもいるかもしれません。しかし、乾くまでに時間がかかる