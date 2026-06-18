サッカー日本代表はW杯1次リーグで、強豪オランダ相手に2対2の引き分けと大健闘したが、これに「よかった、よかった」とあらためて喜んでいるのがテレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」だ。タオルを首にかけて、王と天皇が...どういう雰囲気2026年6月18日放送で天皇皇后両陛下のオランダ訪問を特集、国王夫妻と4人で「日本対オランダ」戦を観戦したことが話題になると、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャ